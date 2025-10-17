Cerraron casi 6 mil empresas en el primer semestre del año

Según las cifras oficiales actualizadas a julio, desde que Javier Milei asumió la presidencia cerraron más de 18.000 empresas registradas. De acuerdo a los números de la Secretaría de Trabajo de Nación, en noviembre del 2023 había contabilizados 512.357 empleadores, mientras que en julio de este año descendieron a 494.274.

“Esto implica una contracción de 18.032 empresas, es decir, casi 30 (29,69) empresas por día, reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período”, concluyó en un informe el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

En consecuencia, el número de trabajadores registrados en unidades productivas se redujo 2,57%, lo que representa una pérdida de 253.728 puestos de trabajo.

Estas cifras también las difundió el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, en un extenso hilo de posteos en su cuenta personal de X. “La destrucción productiva es el rasgo más preocupante del modelo de Milei. No sólo no hay nuevas inversiones, estamos en un ciclo de descapitalización inédito: sin inversión en infraestructura y con cierre continuo de empresas”, expresó.

El ministro analizó los números e indicó que en los primeros siete meses del 2025 cerraron 5.867 empresas en el país. En la provincia de Buenos Aires, la cifra es de 1.948: “Es un impacto demoledor, una de cada tres empresas que cerraron durante 2025 (enero-julio) estaba en territorio bonaerense”.

A su vez, López aseguró que “el deterioro es transversal a los sectores productivos de la economía”. Al respecto, las divisiones más afectadas son transporte (-1.740), servicios inmobiliarios (-1.243), comercio (1.221) e industria (-864).

En términos relativos, el sector más afectado también fue el de Servicios de transporte y almacenamiento, que registró una caída del 11,3% en la cantidad total de empleadores. Le siguen el sector de servicios de organizaciones extraterritoriales, con un declive del 10,5%; servicios inmobiliarios del 9,5%, y construcción del 8%.

“Mirando la película completa de la gestión Milei, el panorama es desolador: apenas 3 meses sin destrucción de empresas desde su inicio”, lanzó el funcionario, al mismo tiempo que sentenció: “No hay presente ni futuro viable con este modelo económico”.