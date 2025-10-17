Georgieva reiteró su apoyo a Milei

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ratificó el trabajo conjunto con el Tesoro de Estados Unidos en el apoyo financiero a la Argentina. Además, renovó su compromiso de asistencia al asegurar que “es bueno sostener al país” en el actual rumbo económico.

En este sentido, argumentó que “lo hacemos porque vemos un cambio genuino para mejor en Argentina en los últimos dos años”.

En una entrevista a la agencia Bloomberg, la titular del FMI volvió a respaldar a la administración de Javier Milei y sostuvo que la economía argentina está “sólida”.