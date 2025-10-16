La inflación mayorista se aceleró en septiembre y marcó su mayor suba en seis meses

La inflación mayorista volvió a mostrar señales de presión en septiembre. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró un incremento del 3,7% respecto de agosto, con una aceleración respecto del mes anterior, cuando había subido 2,8%.

El aumento se explicó principalmente por un avance del 3,3% en los productos nacionales y un salto del 9% en los productos importados, afectados por la evolución del tipo de cambio y los costos internacionales. Con este resultado, los precios mayoristas acumulan una suba del 20% en lo que va de 2025 y se ubican 24,2% por encima del nivel de septiembre del año pasado.

El dato marca la mayor variación mensual desde marzo de 2024, cuando el IPIM había trepado 5,4%. La cifra cobra relevancia ya que, como suele destacar el ministro de Economía, Luis Caputo, los precios mayoristas suelen anticipar los movimientos del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Entre los rubros que más incidieron en la suba mensual se destacan los productos agropecuarios (0,42 puntos porcentuales), los productos refinados del petróleo (0,37), los vehículos y autopartes (0,35), el petróleo crudo y gas (0,34) y alimentos y bebidas (0,24).

De acuerdo con el informe del Indec, los productos primarios se incrementaron 4%, los manufacturados y la energía eléctrica lo hicieron 3,1% y 0,4%, respectivamente. En tanto, los bienes importados fueron los que más traccionaron la suba general con un aumento del 9%, reflejando la presión externa sobre los precios locales.