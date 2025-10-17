Caputo ratificó que no devaluará

Luis Caputo volvió a rechazar una devaluación. Durante el coloquio de IDEA, el ministro explicó que la competitividad no debe venir de la acción de devaluar, sino de las reformas laboral y tributaria (ver página 4).

“Creo que estamos en un contexto económico mucho más previsible; en un nuevo modelo en el que hemos logrado estabilizar la macroeconomía, logrando el tan ansiado equilibrio fiscal”, lanzó.