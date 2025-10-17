Gobernadores a favor de las reformas de Milei

Luego de conocerse el interés de Estados Unidos en sostener al gobierno de Milei, el derrotero del oficialismo se pausó. En parte, esto fue gracias al freno que pusieron algunos gobernadores, en el intento de quedar bien con la administración estadounidense.

Esta inclinación de los mandatarios provinciales fue reflejada en el coloquio de IDEA. En este sentido, tanto Martín Llaryora (Córdoba) como Ignacio Torres (Chubut) coincidieron en que el país debe avanzar hacia reformas estructurales. No obstante, exigieron que se realice en un marco de diálogo entre el Estado nacional y las provincias.

“Hay que ir a una reforma fiscal buscando competencia y que cada uno cobre y perciba para cumplir por las funciones que está ofreciendo”, señaló el mandatario cordobés.

A su turno, Torres consideró que “es un momento fundamental para debatir una reforma fiscal”.

Por otro lado, Llaryora planteó que el modelo económico de Milei “no hubiera podido sostenerse sin el apoyo” de Estados Unidos.