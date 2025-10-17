Denunciaron por corrupción a la dirección del Anses

A la estafa de $Libra, las coimas en Andis y el vínculo de Espert con el narcotráfico, el gobierno de Milei sumó un nuevo escándalo: una denuncia penal contra el director ejecutivo de la Anses, Fernando Bearzi. La presentación, que también apunta contra otros funcionarios, es por el supuesto montaje de un entramado de corrupción.

La denuncia ingresó a la fiscalía de Guillermo Marijuan y fue enviada al Juzgado Criminal y Correccional Federal 2. El texto afirma que varios de los funcionarios habrían direccionado contrataciones y licitaciones hacia empresas cercanas para luego obtener beneficios económicos personales mediante sobreprecios o retornos.

Las maniobras habrían sido coordinadas desde la Secretaría General, encabezada por Paula Amor, junto a un grupo cercano de colaboradores que incluyen a Santiago Adrián Campo, Christian Mikkelsen Loth, Javier López y su chofer y persona de confianza, Gastón Palacios.

Según la denuncia, Amor habría impulsado contrataciones irregulares con empresas tecnológicas. Entre ellas, figura América Virtual, que le habría facturado 9 millones de dólares al organismo, monto que multiplica groseramente si se compara con lo que se facturaba cuando estaba en funciones el anterior.

Otro de los contratos apuntados es el de la empresa SAP, que incluye licencias, consultoría y soporte por un total de 19 millones de dólares. También aparece el sistema Mainframe de IBM, contratado por 44 millones de dólares, con un primer pago de 7.756.000 dólares y el resto en cuotas.