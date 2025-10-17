Consejos para comprar de forma segura en el Día de la Madre y evitar fraudes online

Con la llegada de una de las fechas comerciales más esperadas del año, la comuna platense, a través de la Dirección General de Defensa del Consumidor, difundió una guía práctica para que los vecinos puedan comprar regalos de manera segura y evitar ser víctimas de fraudes online.

Desde este sector recordaron la importancia de realizar compras únicamente en sitios oficiales y seguros, cuyas direcciones comiencen con “https://”, y desconfiar de aquellos que utilizan dominios genéricos como “.com”, ya que pueden ser registrados por cualquier persona. También se recomienda verificar que el comercio incluya datos legales, como dirección, CUIT y número de contacto, y revisar su reputación antes de concretar la compra.

En relación a las promociones, se advierte que las ofertas son vinculantes para los proveedores: deben detallar el precio final, los costos de envío y los plazos de entrega. Se sugiere conservar capturas de pantalla con los términos y condiciones como respaldo ante cualquier reclamo. Además, se recomienda confirmar que el producto esté disponible en stock y prestar atención al costo financiero total.

Desde Defensa del Consumidor también recordaron que todos los productos nuevos tienen una garantía mínima de seis meses, y que los compradores pueden ejercer el “botón de arrepentimiento” dentro de los 10 días posteriores a la compra o recepción.

Por último, se aconseja evitar ingresar a enlaces sospechosos o compartir información sensible en redes sociales. Ante cualquier duda o denuncia, los usuarios pueden comunicarse a través de www.defensaconsumidor.laplata.gob.ar o acercarse personalmente a la Dirección General de Defensa al Consumidor, ubicada en calle 11 N° 1079.