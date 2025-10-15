Los Hells Angels rompieron el silencio: por qué eligieron La Plata y cómo será su gran encuentro en Berazategui

Durante los últimos días, la presencia de decenas de motoqueros con insignias de los Hells Angels llamó la atención en el centro de La Plata. Lejos del misterio o la polémica, el propio presidente del Chapter Buenos Aires, Marcelo Mazza, salió a aclarar los motivos del encuentro y a explicar qué hace el grupo en la ciudad.

“Se trata de una reunión internacional anual que convoca entre 500 y 600 miembros de distintos países. Cada año elegimos una ciudad diferente para celebrar, compartir y disfrutar”, contó Mazza en diálogo con la prensa.

Según el referente local, este año el punto de encuentro fue La Plata, elegida por su tamaño y su impronta cultural. “Queremos mostrar la capital de la provincia de Buenos Aires. Como es más chica, logramos llenar todos los hoteles, los bares… La Plata está de fiesta”, destacó.

Los integrantes del club se hospedaron en hoteles céntricos —como el Gran Brizo y el Corregidor— y aprovecharon los días previos para recorrer confiterías, parrillas y comercios del microcentro, especialmente en las calles 7, 8 y 51.

Mazza detalló además que las delegaciones internacionales llegaron sin motos, viajando en micros de doble piso por una cuestión de comodidad y logística. “Las motos las traen los que vienen de Argentina, Chile y países limítrofes”, explicó.

El cierre del encuentro será una fiesta de 48 horas en Berazategui, con shows en vivo, exposiciones de motos y gastronomía, bajo el espíritu de camaradería que define al grupo. “Es una hermandad, un movimiento de motociclistas. Nos vemos una vez al año y lo vivimos con alegría”, concluyó Mazza.