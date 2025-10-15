La Fiesta Nacional de la Corvina Negra se vivió con tradición y alegría en San Clemente del Tuyú

San Clemente del Tuyú celebró con gran éxito la 59ª edición de la Fiesta Nacional de la Corvina Negra, uno de los eventos más emblemáticos del Partido de La Costa, organizada por la comisión de festejos, integrada por vecinas y vecinos de la comunidad. Durante tres días, la ciudad vivió un fin de semana de tradición, música, color y encuentro.

El viernes, las actividades comenzaron con el programa “Agite”, que ofreció juegos, clases abiertas y propuestas recreativas para las infancias, marcando un inicio lleno de energía y participación familiar.

El sábado, el tradicional desfile cívico-institucional reunió a instituciones educativas, deportivas y culturales, que colmaron las calles de San Clemente con color y alegría. Desde el palco oficial, el intendente Juan de Jesús, junto a autoridades locales, acompañó el paso de escuelas, comparsas y entidades.

Por la noche, la Plaza Pereira fue escenario de una jornada artística con presentaciones del Ballet Internacional de La Costa, Fuyen, La Novena Rock, La Popular Compañía de Danza y La Corte, con el cierre estelar de Rocío Quiroz, que hizo bailar al público con su carisma y energía. También hubo un reconocimiento especial a los integrantes de Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios y la Policía, por su compromiso con la comunidad.

El domingo, la celebración continuó con una gran peña folklórica que reunió a artistas como Añoranzas, Raíces Argentinas, Florencia Raggio, Luis Castillo, Wanda Berdun y La Encimera.

El cierre de la edición llegó con el momento más esperado: la elección de las nuevas soberanas.

Milagros Guzmán fue coronada como Reina Nacional.

Bruna Esmanioto, elegida Virreina.

Candela Mena, Embajadora Nacional.

Giuliana Sgro, Representante Cultural.

Con entrada libre y gratuita, la Fiesta Nacional de la Corvina Negra volvió a confirmar su espíritu popular y su importancia como punto de encuentro para toda la comunidad costera. Entre música, danza y emoción, San Clemente del Tuyú volvió a demostrar que su fiesta más tradicional sigue más viva que nunca.