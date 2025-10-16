Convocatoria abierta al concurso de cuentos Memorias de Cromañón

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, invita a participar del concurso de cuentos Memorias de Cromañón, una propuesta que busca fomentar, reconocer y premiar narraciones literarias que aporten a la construcción colectiva de sentidos sobre la Masacre de Cromañón, al cumplirse 20 años de aquel hecho que marcó a toda una generación.

Pueden participar del concurso personas desde los 17 años en adelante, radicadas en la Provincia de Buenos Aires. Cada participante podrá presentar una única obra inédita, escrita en español y vinculada a la temática “Memorias de la Masacre de Cromañón”. Los interesados pueden obtener más información en institutocultural.gba.gob.ar/convocatorias.

Las obras deben enviarse exclusivamente por correo electrónico a [email protected] en formato PDF y bajo seudónimo. En el cuerpo del mensaje deberán consignarse nombre y apellido, edad y teléfono de contacto, mientras que el asunto deberá incluir el alias y el nombre del cuento.

En cuanto a la recepción de trabajos estará abierta hasta el 15 de noviembre. Quedan excluidos del certamen los familiares en primer grado de los integrantes de la organización y del jurado.