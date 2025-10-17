Primera Feria Accesible DECAM: inclusión y emprendimiento en Gonnet

La Asociación Mutual Deportes de Contacto, Artes Marciales y Afines (DECAM) realizará la primera edición de la Feria Accesible, mañana sábado 18 de octubre de 10 a 18 horas en el Centro Comunal Manuel B. Gonnet ubicado en 495 y 15 bis. Más de 50 emprendedores participarán con propuestas de gastronomía, cerámica, costura, tejido, sahumerios, indumentaria, decoración, cosmética, sublimación y juguetes. El evento busca promover la inclusión y el trabajo autogestivo de los sectores más postergados. Desde la Mutual agradecieron el apoyo de la delegada Jéssica Poblet, del presidente Christian Pérez Bermegui y del equipo que hizo posible la iniciativa, destacando el trabajo de la coordinadora general Micaela Pérez. La comunidad está invitada a participar y aprovechar la jornada para apoyar la economía local, con la cercanía del día de la Madre.

Para más información en Instagram: @Feriadecamunidosporlainclusion y @mutualdecam o también en Whats App 221-571-5508.