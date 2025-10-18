Nuevos operativos gratuitos de vacunación y castración en La Plata

La Municipalidad de La Plata llevará adelante nuevas jornadas veterinarias en Villa Elisa y el casco urbano como parte de las acciones que buscan promover la tenencia responsable de animales y la salud de la comunidad.

En este marco, hoy estarán en Plaza Belgrano, ubicada en 12 y 39, el equipo de la Secretaría de Salud brindará vacunación antirrábica para perros y gatos de 14:00 a 17:00 por orden de llegada.

Además, el miércoles 22 y el viernes 24 habrá vacunación antirrábica de 9:00 a 14:00 en el campo de deportes del Club Deportivo Villa Elisa (6 y 52) por orden de llegada. También se realizarán castraciones con turno previo, que podrá solicitarse desde el lunes 20 de 8:30 a 13:00 en la delegación de Camino Centenario N° 1022.

Cabe recordar que los perros y gatos mayores de tres meses deben recibir la vacuna contra la rabia una vez al año para prevenir el contagio y la transmisión de esta enfermedad infecciosa.

Para acceder al servicio de castración, en tanto, es obligatorio presentarse con turno y DNI físico que acredite domicilio en La Plata, además de garantizar que el animal cumpla un ayuno estricto de 12 horas de sólidos y 6 de líquidos.

Los felinos deben ser trasladados dentro de una bolsa de red; y los caninos, llevar collar, correa y, de ser necesario, bozal. En todos los casos, se solicita llevar una manta o frazada para abrigarlos al finalizar la cirugía.