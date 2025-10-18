Fin de semana con ritmo, arte y diversidad cultural en cada rincón de La Plata

La Plata se prepara para un fin de semana vibrante donde la cultura será protagonista. Este sábado desde las 10:00 horas, Plaza Moreno se llenará de ritmo y color con el Brazilian Day, un megaevento que reunirá shows en vivo, comidas típicas y toda la alegría del carnaval carioca. A las 11:00, en paralelo, comenzará el tour en bus de Masonería Operativa, una propuesta turística que invita a descubrir los símbolos y secretos arquitectónicos de la ciudad.

Por la tarde, la República de los Niños será escenario de un encuentro musical con la Orquesta Escuela de Bosques y la Orquesta Latinoamericana de La Casita de los Pibes, mientras que el Walking Tour desde el Museo de Arte y Memoria recorrerá el Paseo del Bosque. En Plaza Islas Malvinas, el espectáculo coral Voz en acción ofrecerá dos funciones, a las 15:00 y 17:00, y a las 16:00 el Centro Cultural Islas Malvinas celebrará los diez años de la Orquesta Barrial de Los Hornos junto a la Orquesta Ohana de Punta Indio.

La música continuará en el Pabellón de la Música de Plaza San Martín con el ciclo Swing Primaveral, desde las 16:30, y en Plaza Rocha, donde Norma, Rara, Los Bicivoladores y Una China por Demás protagonizarán una nueva edición de Rock en Plaza Rocha. A las 17:00, Sil Dagna se presentará en el Paseo de Compras de Meridiano V, mientras que en el Café de las Artes del Pasaje Dardo Rocha actuará Renzo M. Martínez a las 18:30.

La jornada continuará con más propuestas: el ciclo La Plata Ciudad que Canta a las 19:00, y el destacado concierto del cellista José Araujo en el Teatro Argentino, interpretando las Suites de Bach. Desde las 20:00, el Pasaje Dardo Rocha ofrecerá dos funciones en simultáneo: Flor Urrutia y Ezequiel Valdez Cuarteto en la Sala A, y la obra teatral El cumple, de Susana Raiher, en la Sala B.

El cierre de la jornada incluirá el espectáculo La Música de las Ideas, de Sergio Feferovich, en el Teatro Coliseo Podestá, además de las proyecciones de cine en el Select y el EcoSelect, y la obra Bye Bye en la Sala Armando Discépolo, con entrada gratuita.

En tanto mañana, el movimiento cultural seguirá con el Paseo de Compras de Meridiano V, abierto de 10:00 a 18:00 y con show en vivo de Lu Garrote. Las salas de cine renovarán su cartelera y Bye Bye volverá a escena para despedir un fin de semana donde la música, el arte y el encuentro marcarán el pulso de La Plata.