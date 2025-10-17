Embarcados en un viaje anticolonial”: arte y reflexión colectiva en Santa Teresita

Hasta el 16 de noviembre, de 15.00 a 18.00, se podrá visitar en el Espacio Expositivo Carabela —ubicado en Avenida Costanera entre 39 y 40 de Santa Teresita— la 3ª Muestra de Arte “Embarcados en un viaje anticolonial”, con entrada libre y gratuita.

La exposición reúne a artistas plásticos, artesanos, ceramistas, grabadores, músicos y escritores del Partido de La Costa, en una propuesta que invita a reflexionar sobre la identidad, la memoria y las raíces latinoamericanas.

La inauguración tuvo lugar el 10 de octubre, con la presentación del Grupo Caminando América, integrado por Rosana Plácido, Sami Sabatino, Daniel Petruk y Héctor Rodríguez.

El encuentro contó además con la locución de Gisela Aguirre y un cierre compartido con los pastelitos elaborados por Gloria Pardini.

Organizada por la Cooperativa La Minga del Mar, esta tercera edición propone un recorrido simbólico y sensorial por nuestra historia común, a través de diversas expresiones artísticas que cuestionan los relatos coloniales y abren nuevas miradas sobre el presente.

Una de las organizadoras, Antonieta Chinelato, expresó durante la apertura:

“Planteé un paralelo entre los conquistadores que vinieron detrás de Colón —como Pizarro o Cortés— y la actualidad. Me pregunté si hoy, en la Argentina, no seguimos teniendo potencias que buscan apropiarse de nuestras riquezas, como ocurrió con los pueblos originarios”.

Las escuelas interesadas en visitar la muestra pueden coordinar día y horario con Héctor Cacciabue, director del Espacio Expositivo Carabela, al (2246) 44-1083.

Desde la organización, también expresaron su agradecimiento a Héctor Cacciabue, Facundo y Karen, por el acompañamiento y el trabajo en el armado de la exposición.