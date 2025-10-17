La Costa presentó su temporada 2026 y lanzó una agenda para fortalecer el turismo de todo el año

El Partido de La Costa presentó su propuesta turística de cara a la temporada 2026 bajo el lema “Nuestro lugar este verano”, en un encuentro realizado en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires. El evento de promoción convocó a importantes agencias de viaje, medios de comunicación y autoridades provinciales del área de Turismo y acercó a los prestadores locales para dar a conocer sus productos y servicios de primera mano.

El evento estuvo encabezado por el secretario de Turismo, Cristian Escudero, junto a representantes del sector privado que integran la amplia oferta del destino: alojamientos, transporte, parques temáticos y agencias de viajes. Además, la jornada contó con la participación del director de Promoción Turística de la Provincia de Buenos Aires, Tomás Hualde.

Un nutrido calendario de festividades para toda la familia, promociones imperdibles para los fines de semana con “La Costa Invita”, precios acordados con el sector privado y circuitos turísticos imperdibles fueron algunos de los temas más salientes de la presentación. Esta acción se enmarca en una estrategia más amplia de posicionamiento del destino turístico, que ya tuvo escala en la Feria Internacional de Turismo con gran éxito y que ahora seguirá recorriendo para acercar a diferentes puntos clave las propuestas para la temporada y también para todo el año.

“La Costa es un destino de naturaleza y familiar, que cuida a quienes nos visitan y ofrece experiencias de calidad con precios accesibles”, remarcó Escudero durante la presentación sobre el atractivo y el potencial natural y de servicios que destacan al distrito frente a la oferta provincial y nacional.

LA COSTA INVITA: BENEFICIOS IMPERDIBLES PARA LOS FINES DE SEMANA

El trabajo conjunto al sector privado es una bandera que alza La Costa: los precios accesibles acordados para la temporada alta y las promociones de la iniciativa “La Costa Invita” son dos resultados concretos de la articulación para la promoción turística estratégica. En este sentido, justamente este fin de semana, 17, 18 y 19 de octubre, se podrá disfrutar del programa que ofrece importantes descuentos en gastronomía, alojamiento, entretenimiento y productos regionales.

Entre las promociones destacadas, La Costa Invita incluye:* 20% de descuento en traslados de larga distancia.* 10% de descuento en productos locales.* 2×1 en entradas de cine.* 3×2 y hasta 50% de descuento en parques temáticos.* Hasta 25% de descuento en gastronomía.* 3×2 y hasta 25% de descuento en noches de alojamiento.

Quienes deseen acceder a estos beneficios podrán hacerlo de manera muy sencilla: solo deben inscribirse en la página web oficial del programa y descargar su voucher digital.

AGENDA DE FIESTAS Y EVENTOS

En lo inmediato, el foco está puesto en el fin de semana largo de noviembre (del 21 al 24, Día de la Soberanía Nacional), cuando el municipio planea multiplicar actividades en sus 14 localidades, con festivales tradicionales y nuevas propuestas que fortalezcan la oferta turística.

Entre los eventos más convocantes figuran la Fiesta de la Náutica y el Mar en Mar del Tuyú (7 al 9 de noviembre), la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia en Mar de Ajó (14 al 16 de noviembre) y el Pre Cosquín La Costa, previsto para fines de mes en Santa Teresita.

Estas celebraciones, junto a otras actividades solidarias, deportivas, institucionales y culturales, refuerzan la identidad costera como espacio donde convergen naturaleza, tradición y entretenimiento para cautivar y enamorar a los visitantes durante todo el año.

Toda la información sobre actividades, promociones y descuentos está disponible en lacosta.tur.ar/lacostainvita, el portal oficial destinado a quienes planifican su viaje al destino.