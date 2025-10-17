Comienza la 2ª edición del Oktubre Fest La Costa
El Oktubre Fest celebra la producción costera con tres noches de fiesta.
Durante todo el fin de semana, Lucila del Mar será escenario de la 2ª edición del Oktubre Fest La Costa, el Festival de la Cerveza Artesanal y Destilados locales que se llevará adelante en el Predio Solar del Pinar (Av. Tucumán 5925) desde las 18.00 hasta la medianoche.
La propuesta reúne a 10 productores de cerveza artesanal y destilados del Partido de La Costa y ofrecerá tres jornadas con música en vivo, foodtrucks, ferias, barra de tragos, maquillaje artístico y un entorno natural rodeado por el bosque de Lucila del Mar.
Organizado junto a los productores locales y la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo, el Oktubre Fest nació como una iniciativa para dar mayor visibilidad a la producción costera y fortalecer el desarrollo local.
Cecilia Villeneuve, directora de Planificación Productiva, destacó que “este festival es una muestra del esfuerzo y la pasión de los productores costeros, que trabajan todo el año para ofrecer productos de calidad y con identidad local”.
El evento contará con una grilla artística variada:
Viernes 17: La Negra cumbiambera y los artesanos del ritmo, Ron con hielo, Kill hits Rock Covers y Quemando la Turbina (tributo a los redondos).
Sábado 18: Combo del Tuyu Jazz, Bagual Rock, Melocotones Retro y La Rumbera.
Domingo 19:Kilómetro 33, Anto Pla dj, Psicodelia rock and roll, Faros y Rolex.
De esta manera, el Oktubre Fest La Costa se consolida como una celebración de la producción local y la identidad costera.