Se realizó la VIII Gala Solidaria a beneficio del Hospital de Niños

El intendente de La Plata, Julio Alak, participó de la VIII Gala Solidaria a beneficio del Hospital de Niños Sor María Ludovica, que convoca a la comunidad con el objetivo de mejorar la calidad de atención y el acompañamiento a los miles de niños y niñas que se atienden en el nosocomio platense.

Como es habitual, el evento se propuso convocar voluntades y destinar los fondos recaudados al fortalecimiento de los programas que sostiene la fundación, especialmente la Casa Ludovica, espacio que brinda alojamiento y contención integral a las familias de los pacientes, provenientes de todo el país.

Además, durante la VIII Gala Solidaria se le entregó un reconocimiento al jefe de Gabinete municipal, Carlos Bonicatto, y se realizó el cambio de autoridades de la fundación, con la asunción del doctor José Pujol en el cargo de presidente en reemplazo del doctor Juan Guillermo Salas.

Junto a Alak, Salas, Pujol y Bonicatto, estuvieron presentes en el Salón Vonharv la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; la directora asociada del Hospital de Niños, Carolina Copello; el titular de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino; y el presidente del Instituto de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof; entre otros referentes y autoridades.

El evento incluyó subastas de una camiseta de la selección argentina de fútbol firmada por los campeones mundiales; camisetas de los clubes Gimnasia y Esgrima, Estudiantes, River Plate y Boca Juniors; y obras de arte de Milo Lockett, Re, Guillermo Santilli y el escultor Manuel Sahuet. Además, la banda Agapornis brindó un show en vivo.