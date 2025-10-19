Así es el proyecto de la NASA para que los astronautas puedan vivir en la Luna

La NASA acaba de dar un paso histórico en relación al sueño de muchos de cómo sería vivir en el espacio. Junto con una empresa californiana, la agencia espacial impulsa un plan para construir cúpulas de vidrio directamente en la superficie lunar, aprovechando los materiales que se encuentran allí.

El ambicioso proyecto, que forma parte del programa Innovative Advanced Concepts (NIAC), aprovecharía partículas conocidas como “regolito lunar”, una mezcla de polvo, rocas y minerales, para fabricar estructuras resistentes y translúcidas que permitan crear hábitats presurizados donde los astronautas puedan vivir, cultivar alimentos y trabajar.

“Esta es nuestra animación conceptual más reciente que muestra el proceso de construcción de grandes estructuras de vidrio en la Luna, utilizando la fusión y el soplado del regolito lunar (suelo) en la superficie mediante minerales de vidrio presentes in situ en la Luna”, aseguró la empresa en el video de YouTube que subió para mostrar el proyecto.

Este proceso implica que, una vez que lleguen a la Luna, los astronautas recolecten el regolito y lo introduzcan en un horno de microondas especialmente diseñado que transforme ese material en esferas de vidrio.

El arquitecto Martín Bermúdez, director ejecutivo de la firma a cargo de ejecutar la obra, contó que la idea surgió tras estudiar la composición del regolito. “Al principio me decían que el vidrio era demasiado frágil, que se rompería enseguida. Pero descubrimos que puede adaptarse para ser incluso más fuerte que el acero”, explicó.

En el interior de la estructura existiría un hábitat que permitiría a los astronautas cultivar sus propios alimentos y vivir en condiciones confortables, con espacios tanto para el trabajo como para el ocio.

Tras varios ensayos, grupo de trabajo consiguió crear versiones en miniatura de las cúpulas, probando la viabilidad del material. El siguiente paso será escalar el proceso para demostrar que puede funcionar en las condiciones extremas de la superficie lunar: radiación, micrometeoritos y variaciones de temperatura de más de 200 °C.

Si los ensayos a escala continúan exitosamente, en los próximos años podríamos ver a los primeros astronautas habitando estos refugios transparentes, dando un paso histórico hacia la colonización lunar.