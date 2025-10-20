Se viene la séptima edición del Festival de la Gastronomía Italiana en La Plata

Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá lo mejor de la cocina italiana en la capital bonaerense, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar en familia de sus sabores tradicionales.

En esta oportunidad, el festival contará con shows en vivo, cocina abierta, música y danzas típicas. También habrá juegos e inflables para los más pequeños.

Asimismo, emprendedores y empresas gastronómicas, junto a chefs profesionales y amantes de la cocina italiana, tendrán su espacio en stands, food trucks y food markets, donde exhibirán y comercializarán sus productos.

Bajo la organización de la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina y entidades adheridas al Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina, los asistentes podrán disfrutar de sorteos, espectáculos musicales con los ganadores del Festival de la Música Italiana y artistas invitados, así́ como también de bailes típicos que aportarán un ambiente festivo y familiar.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Accademia della Gastronomia Italiana (Perugia), la Accademia «A Tavola con lo Chef» (Roma), Idimed – Instituto para la Promoción y Valorización de la Dieta Mediterránea (Catanzaro-Sicilia), además de otras instituciones y entidades vinculadas al Corredor Productivo Turístico Cultural Italia-Argentina. También cuenta con la adhesión de Puglia Promozione, Región Puglia, La asociación Pugliese de La Plata y el programa Comunidad RAICES ITALIANAS La Plata-Argentina.

Además, el evento será́ una vidriera de las propuestas del Corredor Productivo, como el Turismo en Italia, el Turismo de las Raíces, Centro de Estudios de Lengua y Cultura Italiana, el Puente de la Moda Italia-Argentina, el Festival de la Música Italiana, junto con otras iniciativas que fomentan el vínculo entre ambos países a través de la producción, el turismo y la cultura. También refuerza la continuidad del desarrollo de un puente gastronómico Italia-Argentina.

Cabe destacar que el Festival de la Gastronomía Italiana ha sido distinguido en abril de este año, por el Ministero delle Imprese como parte de la Jornada Nacional del Made in Italy 2025 entre unos de los 500 eventos del made in Italia en el Mundo. Este reconocimiento destaca el valor cultural y gastronómico del evento dentro del marco de celebraciones que buscan promover la excelencia italiana en el mundo.

Para quienes deseen obtener más información o participar del evento en el sector Cultural o Productivo pueden comunicarse con el área de producción a través del correo electrónico: [email protected] @festivaldelagastronomia.