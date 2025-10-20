Científicos estiman que el tiempo de vida del Universo es más corto del pensado

Durante décadas, el final del Universo se presentó como una hipótesis lejana, casi intangible, imposible de imaginar en escalas humanas. Las teorías sobre su origen o Big Bang, se construyeron con bases sólidas, apoyadas en observaciones precisas y en modelos bien definidos. Sin embargo, el desenlace permaneció más nebuloso. Ahora, un grupo internacional de científicos ofrece una respuesta que sacude el panorama cosmológico: el colapso del Universo podría ocurrir mucho antes de lo que se creía.

Investigadores de China, España y Estados Unidos desarrollaron un modelo que redefine la evolución de la energía oscura y revisa uno de los parámetros clave de la física cosmológica: la constante cosmológica, denotada con la letra λ. A partir de observaciones recientes, sus cálculos proyectan que el Universo tendría por delante unos 20.000 millones de años. No es un horizonte inmediato para la humanidad, pero sí una cifra que modifica de raíz la idea de una expansión eterna.

La estimación surge de un estudio publicado en el Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, que propone un cambio de signo en λ. “Durante los últimos veinte años se ha creído que la constante cosmológica es positiva y que el Universo se expandirá eternamente. Los nuevos datos, en cambio, sugieren que esta constante es negativa y que el Universo tiene un fin”, explicó Henry Tye, físico de la Universidad de Cornell.