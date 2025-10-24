De esta manera funcionarán los servicios municipales durante la jornada electoral

En el marco de las elecciones legislativas nacionales que tendrán lugar el domingo 26 de octubre, la Municipalidad informó cómo funcionarán los servicios locales durante la jornada del domingo.

La Comuna precisó que el servicio de recolección de residuos operará de manera normal y que las líneas municipales del transporte público de pasajeros circularán de forma gratuita y con refuerzo de unidades.

Por otro lado, no se aplicará el sistema de Estacionamiento Medido y el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado, aunque sí se realizarán los controles habituales de tránsito y nocturnidad.

Asimismo, el Servicio de Emergencias SAME atenderá con total normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas.

Por su parte, el cementerio estará abierto para visitas de 8:00 a 15:00 y su administración operará de 8:00 a 12:00, mientras que el Mercado Bonaerense Fijo y el mayorista estarán cerrados.

Finalmente, la República de los Niños estará cerrada, al igual que el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, y el Parque Ecológico Municipal abrirá de 7:00 a 20:00.