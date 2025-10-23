La soprano Ximena Ibarrolaza se presenta en el Teatro Argentino junto a Andrés Peláez

El Ciclo de Canciones de Cámara continuará el sábado 25 de octubre, a las 18, con la presentación de la soprano Ximena Ibarrolaza y el pianista Andrés Peláez en la Sala Astor Piazzolla del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, ubicado en la avenida 51 entre 9 y 10.

El concierto contará con la participación especial de Marcelo Mancuso (flauta) y Esteban Rossi (violín), y forma parte de las actividades programadas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, con el apoyo de la Fundación Teatro Argentino.

El programa recorrerá obras representativas de la música argentina y latinoamericana, con piezas de Alberto Ginastera, Carlos Guastavino, Gilardo Gilardi, Alberto Williams y el chileno Alfredo Sepúlveda, único compositor extranjero incluido. También se interpretarán canciones populares de Astor Piazzolla, Ariel Ramírez, Eladia Blázquez y Fito Páez, en una propuesta que combina la música académica y la canción popular.

Entre las obras seleccionadas figuran “Canción del árbol del olvido” y “Cinco canciones populares argentinas” de Ginastera; “Canción de cuna india” de Gilardi; “Ramita de toronjil” de Sepúlveda; y una amplia selección de Guastavino que incluye “La rosa y el sauce” y “Se equivocó la paloma”. Además, el cierre incluirá clásicos como “Alfonsina y el mar”, “Honrar la vida” y “Yo vengo a ofrecer mi corazón”.

Las entradas gratuitas están disponibles a partir de hoy, a las 12, con reserva online a través de la página web y las redes sociales del Teatro Argentino. Las personas mayores de 65 años podrán retirar sus tickets de forma presencial, el mismo día de 12 a 18, en la boletería del teatro, presentando su DNI.