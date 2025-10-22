Mantegazza encabezó la firma de 52 decretos de regularización dominial en el Palacio Municipal

Durante el acto realizado en el Salón Gaetani junto al equipo de Casa de Tierras y la Jefa de Gabinete Daniela Lassalle, Mantegazza destacó el compromiso del equipo municipal y el valor social de cada trámite iniciado: “Esta puesta en valor de este equipo de trabajo de regularización dominial nos permite devolverle la esperanza a muchos vecinos y vecinas que puedan tener su título, la escritura de su casa, como algo muy importante para la familia, pero también para nosotros como gobierno municipal”, expresó el intendente.

El jefe comunal agradeció además la confianza de las familias que retomaron los trámites iniciados bajo la Ley Pierri, y explicó que el municipio impulsó una herramienta para sistematizar y acelerar los procesos.

“Hemos tomado muchos trámites para reconvertirlos, para que muchas familias que pensaban que era imposible llegar a tener la escritura por el valor que tiene si lo hacen de manera privada, hoy puedan hacerlo de manera gratuita y acompañada por el Estado”, señaló el mandatario local.

Mantegazza explicó que los decretos firmados “tienen el valor de un título de propiedad”, ya que constituyen el paso previo a la elevación de los documentos ante la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, instancia final para la escrituración definitiva sin costo para los beneficiarios.

“Para nosotros esto tiene un valor enorme porque sabemos que detrás de estos trámites hay una familia, muchos años de historia, que han estado toda una vida esperando el título de su casa. No solo tiene un valor económico, sino también simbólico: da seguridad jurídica, ordena el territorio y consolida el derecho a la vivienda”, remarcó Mantegazza.

Finalmente, el intendente informó que, una vez que los decretos sean elevados a escribanía, las familias serán notificadas en un plazo estimado de entre seis y ocho meses, completando así el proceso de regularización dominial.