200 emprendedores y comerciantes recibieron su carnet de manipulación de alimentos

El intendente Nicolás Mantegazza encabezó la entrega de 200 carnets de manipulación de alimentos a emprendedores, emprendedoras y comerciantes del distrito que realizaron y aprobaron el curso de capacitación, una instancia formativa con certificación oficial que busca promover la seguridad alimentaria y acompañar el crecimiento de los emprendimientos locales.

La capacitación, realizada en articulación con el Centro de Formación Laboral N°401, la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, el área de Comercio y el Municipio de San Vicente, brinda herramientas esenciales para el desarrollo de prácticas seguras, responsables y de calidad en la manipulación y elaboración de alimentos.

A partir de este curso, los participantes accedieron al Carnet de Manipulación de Alimentos otorgado por la Provincia de Buenos Aires, con validez en todo el territorio argentino. Esta acreditación es de carácter obligatorio para todas aquellas personas que estén o pudieran estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten, comercialicen y/o enajenen alimentos o sus materias primas.

De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo la red comercial y de emprendimientos locales, con el objetivo de formalizar los proyectos productivos, cumplir con las normativas vigentes y crear nuevas oportunidades de empleo.

Una vez más, San Vicente apuesta a la capacitación y profesionalización de sus vecinos y vecinas, impulsando una economía social sólida, segura y sustentable.