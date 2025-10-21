El Cuarteto Gianneo se presenta en el Teatro Argentino con obras de Prokófiev y Schubert

Hoy a las 19, la Sala Astor Piazzolla del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino será escenario de una nueva función del Ciclo de Música de Cámara, con la presentación del reconocido Cuarteto Gianneo.

El conjunto, integrado por Nicolás Giordano y Sebastián Masci en violines, José García en viola y Esdras Campos en violoncello, interpretará dos obras emblemáticas del repertorio clásico: el Cuarteto N° 2 “Kabardinian”, de Sergei Prokófiev, y el Cuarteto N° 14 , “La muerte y la doncella”, de Franz Schubert. Las entradas gratuitas podrán reservarse a través de la web y redes sociales del Teatro Argentino.

Fundado en 2000, el Cuarteto Gianneo es una de las formaciones de cámara más destacadas del país, con más de 500 conciertos y 100 estrenos de obras argentinas.

La Asociación de Críticos Musicales lo consideró el “Mejor Conjunto de Cámara Argentino” en 2007, 2009, 2015 y 2017. En 2015 su segundo disco fue nominado al Premio Gardel en el rubro “Mejor Álbum de Música Clásica”. La Legislatura Porteña declaró en 2018 a sus miembros “Personalidades Destacadas de la Cultura”. Asimismo, la Fundación Konex les otorgó el Diploma al Mérito y el Konex de Platino 2019 como “Mejor Conjunto de Cámara de la Última Década”.