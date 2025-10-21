Todo el sabor de Italia en una nueva edición del Festival de la Gastronomía Italiana

La ciudad de La Plata volverá a vestirse de tricolore con una nueva edición del Festival de la Gastronomía Italiana, que se desarrollará el sábado 8 y domingo 9 de noviembre en el Parque Alberti en 25 y 38. Durante dos jornadas, desde el mediodía hasta las 23, el emblemático espacio verde se transformará en un verdadero paseo de sabores, aromas y tradiciones del país europeo.

Con entrada libre y gratuita, el evento promete una experiencia única para disfrutar en familia, donde la cultura italiana será la gran protagonista. Los visitantes podrán recorrer una amplia variedad de stands, food trucks y food markets con pastas frescas, pizzas, focaccias, helados artesanales, fiambres, vinos y otros clásicos de la gastronomía peninsular. Además, habrá cocina abierta, shows en vivo, música y danzas típicas, junto con juegos e inflables para los más chicos.

El festival contará con la participación de emprendedores, empresas gastronómicas y chefs profesionales, quienes compartirán sus creaciones y conocimientos culinarios. También se presentarán ganadores del Festival de la Música Italiana y artistas invitados, sumando ritmo y color a un ambiente festivo que busca fortalecer el vínculo entre Italia y Argentina.

La propuesta es organizada por la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina junto a las entidades adheridas al Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina, con el acompañamiento de instituciones italianas como la Accademia della Gastronomia Italiana (Perugia), la Accademia “A Tavola con lo Chef” (Roma) y Idimed (Catanzaro-Sicilia), entre otras.

Reconocido en abril por el Ministero delle Imprese como parte de la Jornada Nacional del Made in Italy 2025, el Festival fue distinguido entre los 500 eventos que promueven la excelencia italiana en el mundo. De esta manera, La Plata se consolida como escenario del puente gastronómico, cultural y productivo que une a Italia y Argentina bajo un mismo espíritu: celebrar la identidad, la tradición y el encuentro.