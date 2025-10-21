Una computadora cuántica podría resolver lo que hoy parece imposible

Una computadora cuántica no solo procesa grandes cantidades de información, sino que resuelve problemas demasiado complejos o imposibles para aquellas que son tradicionales. Lo logra porque puede trabajar con muchísimas combinaciones de datos al mismo tiempo, gracias a cómo funcionan las partículas subatómicas (qubits). Desde simular moléculas complejas para diseñar nuevos medicamentos hasta mejorar la protección de datos a nivel global, esta tecnología promete soluciones para desafíos que antes parecían inabordables. Sin embargo, el potencial de las computadoras cuánticas está en desarrollo, y los expertos aseguran que sus aplicaciones definitivas surgirán en campos que hoy ni siquiera imaginamos.

A diferencia de las computadoras tradicionales, una computadora cuántica utiliza partículas diminutas, como átomos y electrones, capaces de comportarse según las leyes de la física cuántica. “Una computadora cuántica emplea bloques fundamentales que se rigen por esas leyes, y por eso su hardware es muy diferente”, explicó Roee Ozeri, líder en innovación cuántica. El potencial de esta tecnología reside en su capacidad para abordar problemas imposibles para los sistemas convencionales, como simular el comportamiento de moléculas complejas para desarrollar nuevos fármacos o diseñar materiales innovadores.