Fernando Tauber recibió el título de Doctor Honoris Causa de la UNLP

El vicepresidente Académico de la Universidad Nacional de La Plata, Dr. Arq. Fernando Tauber, fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa, el máximo reconocimiento académico que otorga la casa de estudios a personalidades cuya trayectoria y compromiso han contribuido de manera ejemplar a la educación y la sociedad.

La distinción fue impulsada por la totalidad de la bancada estudiantil del Consejo Superior, integrada por 17 consejeros de las distintas facultades, que representan a los diversos sectores del arco político universitario. La propuesta, aprobada por unanimidad mediante la Resolución Nº 2915/25, destaca “su desempeño académico y de gestión universitaria, su integridad ética y moral, y su compromiso con la defensa y construcción colectiva de la Universidad Pública”.

El reconocimiento llega como corolario de una extensa labor dedicada al fortalecimiento institucional de la UNLP y a la ampliación de derechos para la comunidad estudiantil. Bajo su liderazgo se concretaron proyectos emblemáticos como la reapertura del Comedor Universitario, que hoy cuenta con cuatro sedes y servicio diario de almuerzo, cena y viandas; la creación del Albergue Universitario, que brinda alojamiento gratuito a más de 200 jóvenes de distintas provincias; y la implementación de políticas de movilidad y accesibilidad que marcaron un antes y un después, como el Boleto Educativo Gratuito, la Línea Universitaria de micros y el Tren Universitario.

Tauber también amplió el sistema de becas, préstamos de bicicletas, entrega de notebooks y becas de conectividad, y actualmente impulsa la construcción del primer barrio universitario estudiantil en Berisso, un proyecto pionero en América Latina. Su distinción como Doctor Honoris Causa reconoce una gestión que transformó la vida universitaria con una mirada inclusiva, innovadora y profundamente humanista.