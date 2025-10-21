Está abierta la inscripción para artistas callejeros de la temporada 2026 en La Costa
Hasta el 24 de noviembre podrán inscribirse quienes deseen integrar la agenda cultural de La Costa 2026.
La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de La Costa informa que se encuentra abierta la inscripción para artistas callejeros que deseen participar durante la temporada 2026.
Las interesadas y los interesados podrán inscribirse hasta el lunes 24 de noviembre a través del formulario disponible en la página oficial del municipio: www.lacosta.gob.ar/artistascallejeros2026.
La información obtenida conformará una base de datos gestionada por la Subsecretaría de Cultura. Los datos personales no serán de acceso público sin la correspondiente autorización del inscripto.
Por consultas o más información, se puede escribir al correo electrónico [email protected].