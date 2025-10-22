Regresa el Desfile de Mascotas con un especial de Noche de Brujas

El próximo domingo 2 de noviembre desde las 11 horas, la feria Manos Platenses volverá a colmar de color y ternura la Plaza Azcuénaga con una nueva edición de su Desfile de Mascotas, esta vez bajo la temática “Especial Noche de Brujas”.

Vecinos y visitantes podrán disfrutar de una jornada pensada para toda la familia, donde los protagonistas serán los animales de compañía, luciendo sus disfraces más creativos.

Además del desfile, habrá stands dedicados al cuidado y bienestar animal, junto a refugios locales que promoverán la adopción responsable. Los interesados en participar con sus mascotas podrán inscribirse a través del enlace disponible en las redes sociales de la feria en Instagram @feriaartesanalmanos. Una propuesta que combina solidaridad, diversión y compromiso con los animales.