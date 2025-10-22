Una muestra recupera las prácticas minero metalúrgicas de la puna jujeña

El grupo de investigación del Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES, Conicet-UNT), dirigido por el investigador del Conicet Carlos Angiorama, participó del diseño y la apertura de una muestra sobre la historia de las prácticas minero-metalúrgicas en la puna jujeña. El proyecto se inauguró en el recientemente creado Centro de Interpretación Arqueológica Santo Domingo (CIASD), un espacio de memoria, identidad y encuentro para la región gestado entre la Comunidad Aborigen Santo Domingo, la Dirección Provincial de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de Jujuy, la empresa SSR Mining, y el Grupo de Arqueología y Etnohistoria de la Puna Norte.

Con la preservación del patrimonio cultural como eje transversal, la iniciativa se gestó en 2020, a partir de que la comunidad local convocara al GAEPuNo, cuyos integrantes investigan la arqueología de la puna jujeña desde 2004, a diseñar el guion museológico y el proyecto museográfico del centro. Desde entonces, y aún en plena pandemia de COVID-19, avanzaron de manera articulada en la definición de los contenidos y con las obras de construcción del CIASD.