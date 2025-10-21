Costa Coral: llega la novena edición del Encuentro Coral más esperado de la región

Del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre de 2025, el Partido de La Costa será sede de la novena edición de Costa Coral, el tradicional Encuentro Nacional de Coros que reúne a agrupaciones corales de todo el país. Durante tres jornadas, los coros compartirán conciertos, actividades recreativas y espacios de intercambio en un entorno natural frente al mar. Todos los conciertos son de entrada libre y gratuita.

La programación 2025 incluye:

Viernes 31 de octubre: Concierto de Apertura en el Teatro Ocean de Mar de Ajó.

Sábado 1 de noviembre: Encuentro coral central en el Teatro Auditorio de San Bernardo del Tuyú, con la participación de todas las agrupaciones invitadas.

Domingo 2 de noviembre: Jornada de cierre con una cantata coral y almuerzo de camaradería en el Campo Recreativo de la Asociación de Fomento de San Bernardo, en La Lucila del Mar.

El evento, de carácter no competitivo y declarado de Interés Cultural por la Municipalidad de La Costa, promueve la música coral como puente entre comunidades, generaciones y culturas, fomentando la amistad y la celebración colectiva.

Costa Coral nació en 2012 como iniciativa independiente de Tristán de Villalobos y Daniel Vallejo, músicos y gestores con amplia trayectoria en el movimiento coral argentino. Desde entonces, el encuentro ha crecido hasta consolidarse como un espacio único que trasciende lo artístico para convertirse en una experiencia de comunidad. Según sus organizadores: “Costa Coral es mucho más que un festival: es un espacio donde la música une a personas de todo el país, donde se canta, se ríe y se celebra la amistad”.

Además de su valor cultural, el encuentro genera un impacto positivo en la economía regional, ya que la llegada de delegaciones de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza dinamiza el turismo durante el fin de semana largo, beneficiando a hoteles, restaurantes y servicios locales. Los participantes también aprovechan para conocer las playas, la gastronomía y la hospitalidad de la costa atlántica.

Para más información o coordinación de entrevistas, se puede contactar a los organizadores por correo electrónico a [email protected] o por teléfono a Tristán de Villalobos (11 3027 0512) y Daniel Vallejo (11 4068 7136).