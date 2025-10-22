La UNLP celebra una nueva edición de la Expo Ciencia y Tecnología en la Facultad de Informática

Hoy, de 9 a 17 horas, en la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en calle 50 y Avenida 120, será sede de la 11ª edición de la Expo Ciencia y Tecnología, una propuesta que ya se consolidó como un espacio de encuentro entre la educación, la innovación y la industria. La muestra está especialmente destinada a estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias que buscan conocer más sobre las carreras vinculadas al mundo de la informática, la tecnología y la creatividad digital.

A lo largo de la jornada, equipos conformados por investigadores, docentes y estudiantes de la Facultad presentarán sus proyectos más destacados, desarrollados durante el año en el marco de asignaturas y líneas de investigación. Las propuestas incluyen prototipos y soluciones tecnológicas orientadas a resolver problemas concretos en distintas áreas: inteligencia artificial, robótica, realidad virtual y aumentada, procesamiento del lenguaje natural, metaversos, sostenibilidad ambiental e interfaces interactivas.

Entre los proyectos que se exhiben en esta edición se destacan los “Juegos serios” aplicados a la salud, el uso de robots y sensores integrados a plataformas de servicios, aplicaciones móviles 3D, sistemas TinyML para aprendizaje automático en dispositivos embebidos, y herramientas basadas en IA para el análisis de textos. También se presentarán desarrollos vinculados al metaverso, una estación de residuos inteligentes y nuevas funcionalidades de la herramienta Pandalize, junto a investigaciones sobre los “Dark Patterns”, estrategias engañosas en la web.

La exposición cuenta con el aval de los tres institutos de investigación que integran la Facultad, III-LIDI, LIFIA y LINTI y el respaldo del Polo IT La Plata, que agrupa a más de 30 empresas de la industria del software y las TICs. Esta articulación busca fomentar la vinculación entre el ámbito académico y el productivo, promoviendo un crecimiento tecnológico sostenible y con impacto social.

Durante el evento también se ofrecerán dos charlas abiertas: a las 10 horas, una presentación sobre el ingreso y las carreras que se dictan en la Facultad, destinada a los futuros estudiantes; y a las 14, un panel sobre las oportunidades laborales en el sector, con la participación del Dr. Javier López (Disney LATAM), el Lic. Carlos Montanaro (Cargill) y el Lic. Diego Tarrío (Charles Taylor InsureTech).

La Expo Ciencia y Tecnología se propone como una ventana hacia el futuro, donde la curiosidad y el conocimiento se unen para transformar ideas en innovación.