Taxistas, remiseros y transportistas escolares suspendieron la marcha tras el compromiso de diálogo con el Municipio

Taxistas, remiseros y transportistas escolares de La Plata resolvieron suspender la marcha que tenían prevista realizar este miércoles en el centro de la ciudad, tras recibir el compromiso del intendente Julio Alak de abrir una mesa de diálogo con el sector. La medida contaba con la adhesión de trabajadores de Ensenada y Berisso, y buscaba visibilizar la difícil situación que atraviesan las familias que dependen del transporte legal frente al avance de las aplicaciones que operan por fuera de la normativa vigente.

“Estábamos organizando una movilización muy grande, con un apoyo total del sector. Pero anoche recibí el llamado del compañero intendente Julio Alak y decidimos avanzar en una instancia de diálogo”, explicó a la RED92 El Secretario General del Sindicato de conductores de Taxis seccional La Plata, Juan Carlos Berón, quien destacó además el rol del funcionario Cristian Vander en las gestiones.

Según detallaron, el objetivo de la protesta no era político, sino estrictamente laboral: “Muchos decían que esto se estaba transformando en algo político, y nada que ver. Lo único que buscamos es que las familias taxistas puedan vivir dignamente y no seguir perdiendo trabajo por culpa de las aplicaciones ilegales”.

La convocatoria, que había generado expectativas por su magnitud, fue levantada para evitar mayores complicaciones en el tránsito platense y apostar a una resolución consensuada. “No queremos complicarle la vida a los vecinos, queremos soluciones”, subrayaron los voceros del sector.

Desde las distintas asociaciones coincidieron en que la actividad atraviesa una crisis profunda. “La mayoría de los compañeros no llega a fin de mes, no cubre la diaria. Si esto no se soluciona, el transporte público tradicional va a desaparecer”, advirtieron.

El compromiso asumido por el Ejecutivo local abre una nueva etapa de negociaciones. En los próximos días se prevé la primera reunión entre autoridades municipales, representantes del transporte legal y la Comisión de Transporte, con el objetivo de delinear medidas concretas que protejan la actividad y garanticen condiciones justas de trabajo