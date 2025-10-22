Presupuesto 2026: se tensa el diálogo entre el Gobierno y la oposición

La decisión del Gobierno de suspender las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, ambas aprobadas por el Congreso y publicadas en el Boletín Oficial, detonó las negociaciones por el presupuesto 2026 y dejó en evidencia la fragilidad de los supuestos puentes tendidos con la oposición.

Encuentro Federal anunció que presentará su propio dictamen, mientras el peronismo reactivó la moción de censura contra Guillermo Francos. Nicolás Massot anticipó que su bloque propondrá un presupuesto con superávit fiscal y cumplimiento de las normas sancionadas, cuestionando la “arrogancia e insensibilidad” del Ejecutivo. El malestar se profundizó cuando funcionarios oficialistas relativizaron la necesidad de un presupuesto, lo que provocó la salida de Pichetto y Massot de la reunión.

La Libertad Avanza insiste en condicionar la aplicación de las leyes a la disponibilidad de recursos, pero la oposición advierte que se trata de un incumplimiento constitucional. El resultado electoral de octubre será decisivo, pero la crisis ya expuso un Gobierno que, lejos de consolidar consensos, debilita su credibilidad institucional y multiplica los frentes de conflicto.