El rescate de EE. UU. no alcanza y Milei busca más deuda

El Gobierno nacional padece las últimas jornadas previas a las elecciones del domingo y está dispuesto a entregar todo para mantener dólar.

A la confirmación del swap con Estados Unidos, se sumó un posteo en X del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, minutos antes de la apertura de los mercados. Se trata de una clara estrategia de dosificar los anuncios para mantener las pocas esperanzas de los operadores bursátiles. Sin embargo, no alcanzó, el dólar superó los $1.500 y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) debió intervenir. A esto se le sumó que Quirno anunció más deuda.

Nada alcanza, el dólar sube

Como ya es habitual en las últimas semanas, Bessent publicó este martes antes de las 10 de la mañana un mensaje referido al acuerdo con Argentina.

Su posteó inició con un mensaje al electorado estadounidense, ante las duras críticas que está recibiendo el gobierno de Trump por ayudar a Milei. Allí recordó que se recortaron más de 2 billones de dólares en recortes de impuestos.

Luego, dio cuenta del anuncio realizado este lunes por el BCRA, que ratificó el swap de 20.000 millones de dólares. Acto seguido, volvió a elogiar a Milei, y negó que la ayuda se trate de un rescate: “Argentina ahora tiene la oportunidad de alcanzar la libertad económica, y nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un futuro económico mejor para Argentina, no un rescate”.

A pesar de su mensaje, el dólar oficial trepó 20 pesos y cerró a $ 1.515, mientras que el dólar blue trepó a $1.545. Por su parte, los dólares financieros se dispararon a $1.585 (MEP) y $1.605 (CCL).

En consecuencia, el BCRA volvió a intervenir y vendió 45,5 millones de dólares de sus reservas para mantener el precio de la divisa, luego de 21 ruedas consecutivas sin participación.

La última intervención fue luego de las elecciones del 7 de septiembre, donde en tres días vendió 1.100 millones.

Más deuda

En las últimas horas de lunes, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció un nuevo mecanismo para tomar deuda, similar al megacanje de principios de siglo que derivó en la crisis del 2001.

El plan implica que de ahora en adelante los fondos de los organismos internacionales (como el BID, el Banco Mundial, la CAF, entre otros), no tendrán una asignación específica para financiar programas de desarrollo económico y sociales o de inversión en obras públicas, sino que se utilizarán para comprar deuda (los Bonos Globales o GD o los Bonares o AL). El supuesto ahorro que se materialice en esa operación financiera será lo que el Gobierno argentino destine al presupuesto de Educación, sin informar si tendrá incremento real o simplemente reemplazará a los fondos que se destinan actualmente.

De todas maneras, Quirno aclaró que recién “ha comenzado las tratativas” lo que implica que no hay ningún anuncio concreto, solo que “para su estructuración, se ha designado a JPMorgan como el banco que nos asistirá en este proceso”. Se trata de la misma entidad de donde proviene casi todo el equipo económico del Gobierno, incluido Luis Caputo.