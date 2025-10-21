Bianco cruzó a Milei por “convertir al país en una colonia”

En conferencia de prensa, Carlos Bianco aseguró que el gobierno de Milei “nos transformó en una colonia”, y advirtió que el país “está siendo gobernado desde Washington”.

“El anuncio confirma que Estados Unidos ya está gobernando nuestro país”, afirmó el ministro de Gobierno bonaerense. En este camino, consideró que el acuerdo “ratifica la dependencia del gobierno de Milei respecto de la administración de Trump”.

A su vez, Bianco se refirió a las recientes declaraciones de Trump, quien afirmó que la Argentina “se está muriendo” (ver página 4). “Eso es lo que piensa de los argentinos. Al mismo tiempo felicita a Milei como si fuese su empleado por el trabajo realizado. No debe ser un trabajo muy bueno si su diagnóstico es que los argentinos nos estamos muriendo”, ironizó.

Por otro lado, el funcionario mostró cómo es la forma de votar con la Boleta Única de Papel, sistema que cuestionó fuertemente. Recordó que la Provincia llevó adelante los comicios del 7 de septiembre con la tradicional “boleta sábana” y que el proceso fue “totalmente transparente”.

Bianco también refutó los principales argumentos que, desde el Gobierno nacional, se usaron para justificar la modificación del sistema electoral. A la cuestión del fraude, que “nunca fue un problema en la Provincia”, se le suma la reducción de costos, “lo cual es falso”.

En ese sentido, comparó los gastos de los comicios provinciales con los previstos para la elección nacional: “Nosotros invertimos $85 mil millones en organizar las elecciones bonaerenses, mientras que el Gobierno nacional destina $395 mil millones. Si se toma en cuenta que el padrón bonaerense representa el 38% del total, el costo equivalente sería de unos $150 mil millones. Es decir, casi el doble de lo que gastamos nosotros con el sistema tradicional”.