Milei abre la puerta a macristas en un futuro recambio de gabinete

A una semana de las elecciones legislativas, Javier Milei volvió a instalar la posibilidad de cambios en su gabinete y dejó abierta la posibilidad de incorporar dirigentes cercanos a Mauricio Macri.

El mandatario reconoció que “hay áreas que no están funcionando como deberían” y sostuvo que, para encarar la nueva etapa, podría convocar a “personas súper experimentadas”.

En ese marco, comparó la gestión con un seleccionado de fútbol, afirmando que debe contar con “los mejores”. El anuncio se da en paralelo al armado del plan de gobernabilidad que exige Estados Unidos y mientras se define el rol político que asumirá Macri tras el 26 de octubre.