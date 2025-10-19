Facundo Manes exige la expulsión de Lorena Villaverde y alerta sobre la “narcopolítica”

El diputado nacional Facundo Manes lanzó un duro pronunciamiento en redes sociales contra la legisladora rionegrina Lorena Villaverde, a quien exigió excluir de la Cámara de Diputados y renunciar de inmediato a su candidatura a senadora.

El referente radical anunció la presentación de un proyecto de exclusión en el Congreso, citando la acusación que pesa sobre Villaverde por presunto tráfico de cocaína. En su mensaje, Manes advirtió sobre el avance de la “narcopolítica”, a la que definió como “la amenaza más fuerte que tiene hoy el sistema democrático en América Latina”. Reclamó además una reacción unificada y transversal de todas las fuerzas políticas frente al narcotráfico, subrayando que “no podemos permitir que la narcopolítica avance en Argentina”.

Manes concluyó su comunicado al remarcar que trabajará para impedir que “conviertan a la Argentina en un narco-estado”, y subrayó su defensa de la transparencia institucional junto con la lucha contra el crimen organizado en el ámbito político.