Intiman al Gobierno a oficializar el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

El diputado Esteban Paulón intimó al Gobierno nacional a publicar en el Boletín Oficial las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, cuyo plazo venció este viernes.

A través de su cuenta de X, apuntó contra la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y contra el director del Boletín Oficial, a quienes exigió la inmediata instrumentación de las normas aprobadas por ambas cámaras. “Vencido el plazo, publiquen las leyes”, reclamó.

“Intimamos a la Secretaría Legal y Técnica y al director del Boletín Oficial a su urgente publicación. Caso contrario, avanzaremos con las acciones legales en línea con lo iniciado por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes”, afirmó el diputado.

Ambas leyes habían sido vetadas por el Presidente Javier Milei tras su sanción. Sin embargo, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores rechazaron la voluntad del Ejecutivo e insistieron en su implementación.

La intimación de Paulón expone la tensión entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo por la demora en oficializar leyes clave para la educación y la salud.