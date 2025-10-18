Luis Arias: “La Defensoría del Pueblo debe volver a ser la voz de los que no la tienen”

Tras más de tres lustros de acefalía, la Defensoría del Pueblo de la Nación vuelve a ocupar el centro del debate institucional. En este contexto, el exjuez en lo Contencioso Administrativo de La Plata y actual secretario de Coordinación Municipal, Luis Federico Arias, figura entre las postulaciones más destacadas para encabezar el organismo.

En diálogo con diario Hoy, el letrado recordó que “la Defensoría del Pueblo de la Nación está acéfala desde 2009, luego de la culminación del mandato de Eduardo Mondino, de modo que no puede cumplir su rol vinculado a la defensa de los derechos e intereses de la sociedad”.

Una institución clave sin conducción

Consultado sobre el desafío de asumir el cargo, el exmagistrado señaló que “es una oportunidad, no sólo para reconstruir el vínculo con la sociedad, sino para la vigencia de los derechos, sobre todo, los de las minorías vulnerables”. Arias afirmó que tanto el Congreso, como el Poder Ejecutivo “expresan la voluntad de las mayorías, pero los sectores más vulnerables no poseen una representación con capacidad y legitimación para defender sus derechos”. En ese marco, destacó la relevancia de la Defensoría como una institución capaz de expresar la voz de esos sectores y de la sociedad en su conjunto.

Compromiso y ética como principios

Con más de una década de experiencia en el ámbito privado y una extensa carrera en la función pública, Arias considera que la idoneidad técnica no alcanza para ejercer cargos de responsabilidad institucional. “Creo que el elemento fundamental que debe tenerse en consideración al momento de designar al Defensor, a un juez o a cualquier funcionario, es el compromiso. La idoneidad técnica es una condición necesaria, pero no suficiente”.

En ese sentido, advirtió que “se necesita de ese componente ético fundamental, porque al defender derechos se suelen afectar intereses políticos y económicos. Hay que estar dispuesto a hacer frente a esas presiones, a dejar de lado los intereses personales, la zona de confort en la que algunos se sitúan durante el desarrollo de la función pública”.

El abogado destacó que los principales problemas que enfrenta la sociedad exigen una Defensoría activa, presente y cercana a la gente. “La sociedad atraviesa enormes problemas, vinculados a la salud, la alimentación, la educación, el hábitat y la vivienda y otros derechos fundamentales que son avasallados sistemáticamente”.

“Voy a poner todo mi empeño en lograr ese objetivo”

Arias define su candidatura como una continuidad de su vocación de servicio. “Siento enorme plenitud y felicidad cuando veo que puedo ser útil a mi país, a su gente y, sobre todo, frente a los sectores más débiles”. “Quiero tener la oportunidad de llevar a cabo esa enorme responsabilidad para demostrar todo lo que es posible realizar desde ese ámbito”, cerró el exmagistrado.

Con esa convicción, el exjuez platense busca llevar su reconocida trayectoria al frente de una institución llamada a recuperar el sentido original de su creación: defender los derechos de todos los argentinos, sin distinción y con independencia del poder de turno.