El FMI volvió a presionar a la Argentina: “Hay que reducir la inflación y acumular reservas”

En plena turbulencia de los mercados y a la espera de definiciones sobre el nuevo paquete de asistencia financiera, el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a remarcar las prioridades que, a su entender, debe cumplir la Argentina: bajar la inflación y fortalecer las reservas del Banco Central.

“El objetivo es contar con un conjunto coherente de políticas macroeconómicas que reduzcan la inflación y permitan acumular reservas, pero también que sienten las bases para un crecimiento sólido y sostenido”, sostuvo Nigel Chalk, quien a fin de mes asumirá como director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo.

Las declaraciones se dieron durante una conferencia de prensa en Washington, donde Chalk destacó además el respaldo del Tesoro estadounidense al programa argentino. “Agradecemos el apoyo de nuestros socios, entre ellos el Banco Mundial y el FMI, pero también de Estados Unidos. Creemos que ese acompañamiento está ayudando a estabilizar los mercados y complementará el programa del Fondo”, aseguró.

El pronunciamiento llega luego del almuerzo que mantuvieron Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca, encuentro que precedió a una serie de medidas impulsadas por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, orientadas a consolidar el salvataje financiero en favor de la Argentina.