El 32% ya debe más de lo que gana en tres meses

Un estudio del Instituto Argentina Grande (IAG) puso en cifras concretas una problemática que mes a mes se agrava: el endeudamiento de las familias. De acuerdo al relevamiento, en el país hay, al menos, 15 millones de personas endeudadas con banco o entidades financieras (según datos del Banco Central). Este número representa el 32% de la población argentina.

“Un tercio de los argentinos les deben plata a los bancos, y la deuda promedio de las personas endeudadas es de $3,7 millones de pesos”, estimaron desde el IAG. Según los especialistas, la mediana se sitúa en el intervalo de entre $750.000 y $1.000.000; es decir que la mitad de los deudores adeudan este monto.

Cada uno de los deudores necesitaría alrededor de tres salarios del sector privado registrado. Sin embargo, según los datos oficiales (Encuesta Permanente de Hogares del INDEC) al segundo trimestre de este año, el ingreso promedio per cápita del total de la población alcanzó en el período los $537.024, mientras que la mediana fue de $392.000. Esto implica que la mitad de las personas tiene ingresos por debajo de ese número.

“Esta situación no resulta extraña, un cuarto de los argentinos declaró tener que endeudarse con entidades financieras o con amigos para llegar a fin de mes”, agregaron desde el IAG.

De este modo, el sobreendeudamiento erosiona los ingresos disponibles y da lugar a un círculo vicioso donde las familias terminan tomando créditos bancarios para refinanciar deudas de tarjetas de crédito.

Por otra parte, más allá de la deuda con entidades financieras, el 90% de la población argentina está endeudada y la mayoría mantiene múltiples compromisos financieros simultáneos, de acuerdo con otro relevamiento realizado por el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE). En este camino, casi tres de cada cuatro deudas activas se originaron en 2024; y la renovación y acumulación de deuda en 2025,demuestra la incapacidad de los hogares para saldar sus pasivos anteriores.

“La inflación y una notable caída del poder adquisitivo, han sido la causa de una crisis de ingresos que obliga a muchas familias a vivir en un estado de emergencia financiera permanente”, concluyeron desde el centro de estudios.