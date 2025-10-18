Los micros vuelven a aumentar en el AMBA

Durante esta semana se conoció que la inflación de septiembre fue del 2,1%. Por lo tanto, ya se conocé el aumento que se aplicará en el boleto del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir del 1º de noviembre: la tarifa mínima escalará a casi $625 pesos.

Esto ocurre todos los meses desde marzo a partir de la fórmula de indexación automática que combina el Índice del Precio al Consumidor (IPC) que publica el Indec del mes anterior, más un 2% adicional. En consecuencia, a partir del próximo mes se aplicará un aumento del 4,1% en los boletos de micros.

A partir de marzo, inició una actualización mensual automática de la tarifa de colectivos en el AMBA. Este ajuste mes a mes se aplicará durante 12 meses, es decir, hasta febrero del 2026.

De acuerdo con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el objetivo de este mecanismo es sostener la regularidad del servicio y mejorar sus condiciones y calidad.

Vale destacar que en La Plata el costo del transporte es más alto que en el AMBA, debido a un acuerdo entre las empresas del sector y la Unión Tranviario Automotor (UTA), gremio que reúne a los choferes de los colectivos. Este convenio incluye un adicional llamado “Premio Estímulo”, que incrementa en un 10,78% el salario básico. Esta diferencia que se traslada directamente a la tarifa.