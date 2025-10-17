Rechazaron el pedido de Espert para llevar su causa a Comodoro Py

El Ministerio Público Fiscal (MPF) y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazaron el primer planteo de la defensa del diputado José Luis Espert, quien había solicitado que la investigación por presunto lavado de activos iniciada en la jurisdicción de San Isidro sea remitida a los tribunales de Comodoro Py.

La imputación contra Espert, diputado en uso de licencia y excandidato por La Libertad Avanza, se formalizó hace poco más de una semana en el fuero federal de San Isidro. El fiscal Fernando Domínguez impulsó la denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois, a partir del hallazgo de una contabilidad paralela atribuida al empresario vinculado al narcotráfico Federico Machado, en la que figuraba un pago de u$s200.000 al economista libertario.

Frente a este escenario, la estrategia inicial de los abogados defensores, Alejandro Freeland y Santiago Kent, fue pedir que la causa se acumule en Comodoro Py. El objetivo era unificarla con el expediente que desde 2021 instruye Martínez de Giorgi, donde se investigan supuestas irregularidades en la declaración de aportes “en especie” a la campaña presidencial de 2019 encabezada por Espert.

El magistrado consultó a la fiscal Alejandra Mángano, a cargo de esa causa previa, quien se pronunció en contra del traslado. Según fuentes judiciales, la representante del MPF consideró que la solicitud resultaba “prematura” y que no existían aún elementos procesales suficientes para justificar la acumulación.

Con esa postura, Martínez de Giorgi resolvió que ambas investigaciones continúen tramitándose por separado: la de San Isidro, bajo la órbita del juez Lino Mirabelli, y la de Comodoro Py, en su propio juzgado. De este modo, el intento de la defensa de Espert de concentrar los expedientes en Retiro y dilatar el proceso quedó descartado, al menos en esta etapa inicial.