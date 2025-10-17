Indec lanzará en enero 2026 un nuevo índice para medir inflación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó que a partir de enero de 2026 comenzará a difundirse un nuevo índice de precios al consumidor. La medida se apoyará en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018, lo que permitirá adecuar la medición a estándares internacionales y mejorar la interpretación de las variaciones interanuales y acumuladas.

Según explicó el organismo que conduce Marco Lavagna, la fecha elegida responde a la recomendación técnica de iniciar la implementación en el primer mes del calendario, lo que facilitará comparaciones más consistentes y un análisis más preciso de la evolución inflacionaria.

Con este cambio, el Indec busca ofrecer un indicador más representativo y transparente de la dinámica de precios en la economía argentina, en un contexto donde persisten las dudas sobre la confiabilidad de las mediciones y su capacidad para reflejar con precisión el impacto real de la inflación en los hogares.