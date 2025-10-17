Trabajadores del Garrahan marcharán a Olivos por la emergencia pediátrica

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan anunció una caravana este sábado hacia la Quinta de Olivos para reclamar la aplicación inmediata de las leyes de Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario. La movilización, que partirá desde el Congreso, contará con familiares de pacientes y organizaciones sociales.

La secretaria general de APyT, Norma Lezana, advirtió que el Gobierno “no escucha” y denunció recortes, falta de personal y renuncias masivas en el hospital. Según precisó, en los últimos dos meses se produjeron 50 dimisiones, lo que agrava la sobrecarga laboral y compromete la atención.

Por otra parte, la dirigente informó que presentaron un amparo para denunciar el “empobrecimiento generalizado” del personal y por la reducción del jardín maternal, que deja sin vacantes a lactantes y expulsa a niños de dos años, mientras las maestras enfrentan salarios de hambre y jornadas insostenibles.

Lezana también cuestionó el “uso abusivo” de la Dirección de Salud Laboral, que obliga a trabajadores enfermos a continuar sus tareas sin respetar la indicación de sus médicos. “Este vaciamiento activo del Garrahan se profundiza con la falta de reemplazos y concursos”, advirtió.

La caravana busca visibilizar que, sin la aplicación de las leyes votadas, el Garrahan y sus trabajadores siguen sin respuestas ni planes oficiales.