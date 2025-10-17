El peronismo se moviliza al domicilio de Cristina

Este viernes llega el día más importante en el calendario peronista: el Día de la Lealtad. Por tal motivo, desde el peronismo bonaerense se preparan dos actos principales.

Por la mañana, se hará la clásica ofrenda de flores a la tumba de Juan Domingo Perón en San Vicente. Se trata una actividad organizada desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Según trascendió desde Casa de Gobierno, será un acto “chico, austero y cerrado”. En este sentido, será sin militancia y no habrá acceso a la prensa. Sin embargo, si se transmitirá por los canales oficiales de YouTube.

Allí asistirá el gobernador Axel Kicillof, quien encabezará el acto. Lo acompañarán gran parte de su gabinete, intendentes aliados y candidatos a diputados nacionales por Fuerza Patria.

Por la tarde, se espera una masiva movilización. Bajo la consigna “Leales de corazón”, La Cámpora y el PJ bonaerense convocaron a concentrar en el domicilio donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Desde las 17 horas habrá caravanas de militantes que, se espera, arriben desde distintos puntos de la Provincia.

Hasta el cierre de esta edición, la presencia de Kicillof era una incógnita. Si bien el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, confirmó en la conferencia de prensa el lunes pasado que “el Movimiento Derecho al Futuro estará presente”, no hizo alusión a si el líder de ese espacio estará allí.