Machado advirtió al Gobierno: “Si hablo, se cae el país”

En sus últimas horas bajo arresto domiciliario, el empresario Fred Machado rompió el silencio en una entrevista con radio Splendid, donde lanzó explosivas declaraciones que salpican a lo más alto del poder político y empresarial. “Si hablo, se cae el país”, advirtió como amenaza directa al Gobierno.

Durante el encuentro, aseguró haber hecho llegar un mensaje a Santiago Caputo: “Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana”. Según Machado, la respuesta que recibió del asesor presidencial fue breve y contundente: “Mensaje recibido”.

El empresario apuntó contra José Luis Espert, a quien financió en 2019. “No tendría que haberme negado. Yo lo quise advertir, le expliqué que irían por él, pero no me escuchó”, sostuvo. También involucró a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una supuesta triangulación de fondos para su campaña presidencial de 2023, y al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, a quien vinculó con negocios de arenas silíceas a través de un presunto testaferro.

Por último, Machado intentó despegarse de la acusación más grave que pesa sobre él: “Es una cuestión de plata, no de droga”, concluyó.