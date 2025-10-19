Machado advirtió al Gobierno: “Si hablo, se cae el país”
Fred Machado rompió el silencio antes de su extradición y lanzó acusaciones que golpean al poder.
En sus últimas horas bajo arresto domiciliario, el empresario Fred Machado rompió el silencio en una entrevista con radio Splendid, donde lanzó explosivas declaraciones que salpican a lo más alto del poder político y empresarial. “Si hablo, se cae el país”, advirtió como amenaza directa al Gobierno.
Durante el encuentro, aseguró haber hecho llegar un mensaje a Santiago Caputo: “Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana”. Según Machado, la respuesta que recibió del asesor presidencial fue breve y contundente: “Mensaje recibido”.
El empresario apuntó contra José Luis Espert, a quien financió en 2019. “No tendría que haberme negado. Yo lo quise advertir, le expliqué que irían por él, pero no me escuchó”, sostuvo. También involucró a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una supuesta triangulación de fondos para su campaña presidencial de 2023, y al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, a quien vinculó con negocios de arenas silíceas a través de un presunto testaferro.
Por último, Machado intentó despegarse de la acusación más grave que pesa sobre él: “Es una cuestión de plata, no de droga”, concluyó.