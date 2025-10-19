Recalde expuso el vínculo entre Bullrich y Fred Machado

Uno de los últimos capítulos del escándalo por el vínculo de José Luis Espert con el empresario condenado por narcotráfico, Federico “Fred” Machado, es la conexión con Patricia Bullrich. Como bien viene informando Diario Hoy, una empresa vinculada a la ministra de Seguridad recibió dinero de Machado. Ante esto, la funcionaria ya tiene tres denuncias en la Justicia para que explique esta situación. Una de ella es del senador nacional y candidato de Fuerza Patria en CABA, Mariano Recalde.

El legislador peronista denunció que la ministra había recibido aportes de Lácteos Vidal para la campaña presidencial de 2023. La firma es de la familia Bada Vázquez, que aparece en las planillas del Bank of America (desde donde Machado giraba dinero) habiendo recibido varios giros de dinero de hasta 200 mil dólares.

La empresa se hizo conocida en 2023 por su feroz persecución a trabajadores. La guerra antisindical de los Bada Vázquez contó con el respaldo explícito de la entonces candidata presidencial del PRO.

Ante esto, días atrás apareció la primera denuncia que pedía investigar el “origen ilícito” de presuntos $215 millones que aportó Bada Vázquez a la campaña presidencial de la actual ministra de Seguridad.

A esto, ahora se sumó el aporte de Recalde. Explicó que en 2024 un avión de los Bada Vázquez se estrelló en un campo de Entre Ríos con más de 350 kilos de cocaína. Dos domicilios de la dirección de Lácteos Vidal fueron allanados por la Justicia. Al día siguiente, Bada Vázquez se reunió con Bullrich.